Estão abertas inscrições para lista de espera do ProUni 2020/2

Estudantes inscritos no Programa Universidade para Todos (ProUni) no segundo semestre já podem se inscrever para a lista de espera. O Ministério da Educação abriu o período de inscrições nesta terça-feira e estudantes terão até a próxima quinta-feira (20) para realizar a inscrição.

Só poderão participar da lista de espera os candidatos que tenham se inscrito na edição do ProUni do segundo semestre de 2020 e que não foram selecionados nas chamadas regulares. Contudo, os estudantes que foram pré-selecionados para cursos que não chegaram a concluir a formação da turma também poderão se inscrever na lista de espera.

Além disso, os candidatos só poderão se inscrever na lista de espera nos cursos escolhidos durante a inscrição do ProUni 2020/2.

Primeira opção

Não pré-selecionado nas chamadas regulares.

Pré-selecionado na segunda opção de curso, reprovado por não formação de turma.

Segunda opção

Não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não ter ocorrido formação de turma na primeira opção de curso.

Não pré-selecionado nas chamadas regulares, na hipótese de não haver bolsas disponíveis na primeira opção de curso.

Pré-selecionado na primeira opção de curso, reprovado por não formação de turma.

As inscrições para a lista de espera devem ser realizadas exclusivamente no site do programa. Clique aqui para acessar.

Além disso, a lista de espera será única. Desse modo, haverá apenas uma lista para cada curso e turno de cada local de oferta englobando vagas de ampla concorrência e também vagas reservadas para estudantes cotistas.

Resultado

O resultado para os interessados na lista de espera do ProUni do segundo semestre está previsto para sair no dia 24 de agosto, na segunda-feira da próxima semana.

Assim, os estudantes que forem pré-selecionados no processo terão até o dia 28 deste mês para apresentar a documentação exigida pelo edital nas faculdades.

