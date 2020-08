Estrela da Globo, Gloria Pires confessa pavor diante das câmeras

Gloria Pires entrou na lista das comemorações dos 70 anos da TV brasileira, no Conversa com Bial, e revelou que o medo de entrar em cena não a deixou mesmo com quase cinquenta anos de carreira e mais de trinta novelas no currículo. Ela disse que a insegurança diminuiu após muito treino e técnicas de relaxamento.

Sobre gravar, a global confessou: “Eu tinha verdadeiro pavor. Tinha tanto medo de estar ali“. Para Gloria, cada vez que entrava em cena “era como se tivesse duas mãos” a estrangulando. “Levou um bom tempo para eu conseguir digerir isso, respirar normalmente e curtir estar em cena“, explicou.

Pedro Bial ficou assustado com a revelação. “É muito estranho ouvir isso de você. Esse medo e essa paúra. Digo isso porque a gente vê a sua total intimidade com a lente e parece que você já nasceu abraçada com a câmera“, observou.

Para a artista, Vale Tudo (1988) foi a melhor novela já produzida. “Eu considero a melhor novela que a gente já fez“, avaliou. “Eu não costumo a assistir a novelas que eu tenha feito, mas estou revendo ‘Vale Tudo’ e fiquei impressionada porque os personagens eram muito reais, sem ter o mocinho e sem ter o bandido. Todos eram humanos com os seus dramas humanos“, apontou.

Filha de uma das estrelas do humor brasileiro, Antônio Carlos Pires, morto em 2005 aos 78 anos, Gloria Pires confessou que nunca teve jeito para o humor. “Não tinha esse espaço para mim porque o humor sempre foi uma coisa em que se improvisava muito“, analisou.