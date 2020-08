Estrela de Malhação, Ana Hikari reforça elenco de Quanto Mais Vida, Melhor!

Ana Hikari foi escalada para Quanto Mais Vida, Melhor!, novela que a Globo vai exibir às 19h, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2021 – após a fase final de Salve-se Quem Puder. A informação é da jornalista Patrícia Kogut. Ana está no ar como Tina, uma das protagonistas de Malhação – Viva a Diferença (2017).

A atriz também marca presença no spin-off As Five, que o Globoplay lança em novembro. Com a escalação de Hikari para a trama de Mauro Wilson, a Globo promove a volta da quarta integrante do festejado time de Malhação ao vídeo. Daphne Bozaski, Gabriela Medvedovski e Heslaine Vieira integram o elenco de Nos Tempos do Imperador, às 18h. Apenas Manoela Aliperti segue longe dos estúdios.

Quanto Mais Vida, Melhor! acompanha as trajetórias de quatro pessoas de origens e personalidades distintas, vitimadas num acidente aéreo em uma noite de chuvas intensas.

Quando chegam em outro plano, o jogador de futebol em decadência (Vladimir Brichta), a cantora golpista (Valentina Herszage), o cirurgião cardíaco arrogante (Mateus Solano) e a esnobe proprietária de uma fábrica de cosméticos (Giovanna Antonelli) são enviados de volta à Terra, para corrigir erros do passado e restabelecer a paz em seus relacionamentos.

O próximo folhetim das sete marca a estreia de Mauro Wilson como titular no gênero, após anos de dedicação a humorísticos e séries. Também a de Allan Fiterman como diretor artístico.

Além de Ana Hikari, Vladimir Brichta, Valentina Herszage, Mateus Solano e Giovanna Antonelli, o time de Quanto Mais Vida, Melhor! conta, até o momento, com Aracy Balabanian, Claudia Jimenez, Elizabeth Savala, Evelyn Castro, Júlia Lemmertz, Luciana Paes, Marcos Caruso e Thardelly Lima. Carolina Dieckmann também integra a lista de cotados para a produção.