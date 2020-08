Estudar antes de dormir traz benefícios? Veja o que dizem as pesquisas

Será que estudar antes de dormir traz algum benefício? Você já deve ter lido em algum lugar sobre o assunto, pois diversas revistas já publicaram estudos falando a respeito.

Mas quando pensamos na prática, logo dispersamos essa ideia. Afinal, como podemos reter informações, e ainda de estudos, com facilidade quando estamos sonolentos?

Trouxemos algumas informações para você descobrir se essa é ou não uma técnica válida para estudar. Confira!

Sono e aprendizagem, qual a relação?

O sono é crucial para o funcionamento do cérebro, formação da memória e aprendizagem. Estudar antes de dormir, seja revisando anotações ou assistindo vídeo-aula, pode ajudar a melhorar a recordação.

De acordo com pesquisadores da Universidade de York, no Reino Unido, “quando você está acordado, aprende coisas novas. Porém, quando está dormindo, você as refina, tornando mais fácil recuperá-las e aplicá-las corretamente quando precisa delas. Isso é importante para a forma como aprendemos, mas também para como podemos ajudar a manter funções cerebrais saudáveis. ”

De acordo com os estudiosos, quando uma pessoa dorme, o cérebro dela organiza as ideias e memórias.

Portanto, a dica, segundo os especialistas é: em vez de passar a noite toda estudando, estude algumas horas antes de dormir e analise as informações pela manhã. Assim você perceberá o resultado.

Vários estudos comprovaram a eficácia de estudar antes de dormir. Isso porque enquanto você dorme seu cérebro trabalha e as informações que você absorveu se fixarão bem melhor. Contudo, não confunda estudar antes de dormir com estudar com sono. É fundamental ter uma boa noite de descanso, por isso estude e deite-se quando estiver suficientemente sonolento.

“Aprendizado do sono”

Você que chegou até aqui pode ainda duvidar da vantagem de estudar antes de dormir. Embora possa realmente parecer bem maluco, a ciência diz o contrário.

Outros estudos garantem que estudar quando você está mais cansado, aquele momento em que está prestes a ir para a cama, é excelente para que seu cérebro retenha concentrações mais altas, sobretudo de habilidades novas.

Por exemplo: se você está aprendendo um novo idioma, estudando uma matéria que nunca viu para o concurso ou então a tocar um instrumento.

Para os estudiosos gringos há até um termo que identifica essa ‘técnica de estudo’: “sleep-learning” (em tradução livre, “aprendizado do sono”).

De fato, ninguém quer estudar muito mais tempo do que o necessário. Por isso aprender técnicas de estudo eficazes como essa pode garantir que você esteja totalmente preparado para qualquer meta e ajudará a controlar a ansiedade antes da prova.