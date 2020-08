Estudos: 5 dicas infalíveis para melhorar seu rendimento nos estudos

Muitos estudantes dedicam horas a fio aos estudos e, ainda assim, têm baixo rendimento e não conseguem alcançar os tão desejados objetivos. Isso pode ser decorrente de alguns erros no momento de estudo ou mesmo de hábitos cotidianos inadequados.

Por esse motivo, selecionamos cinco dicas infalíveis para melhorar seu rendimento e aumentar suas chances de passar no tão sonhado concurso público ou vestibular. Confira!

Durma bem

Muitos estudantes, quando precisam intensificar os estudos, sacrificam horas do sono para aumentar a carga horária de estudo. Contudo, isso pode ser um erro fatal ao bom rendimento.

Já foi comprovado cientificamente por diversas pesquisas que o sono tem muita relevância para os estudos, pois afeta diretamente a memorização, consolidando os assuntos estudados na memória. A explicação foi comprovada por estudo realizado pela Associação Americana para o Avanço da Ciência que evidenciou que, enquanto dormimos, há a reativação de conexões neuronais. Então, garanta pelo menos oito horas de sono a cada 24 horas!

Tenha uma rotina

Ter uma rotina organizada de estudos é imprescindível para melhorar seu rendimento. Manter uma rotina e a constância nos estudos pode ajudar a você a alcançar os objetivos desejados. Nesse sentido, estabeleça metas para o seu aprendizado e coloque-as no seu cronograma de estudos.

Há alguns aplicativos para computadores ou dispositivos móveis que podem auxiliar no processo de organização e consolidação da sua rotina de estudo. Vale a pena conferir o Todoist, o Evernote e o EasilyDo.

Evite interrupções

As interrupções durante os estudos podem ser muito danosas ao aprendizado final, pois esse está condicionado ao nível de concentração do aluno. Desse modo, busque um ambiente adequado aos seus estudos, e leve em conta não só a iluminação adequada, mas também as possibilidades de interrupção.

Você Pode Gostar Também:

Desse modo, é melhor evitar salas com televisão, aparelhos de som ou vídeo game. Além disso, é recomendado evitar se distrair com redes sociais durante os estudos também, então evite ficar conferindo o celular durante o período de estudo, deixe isso para o momento de descanso.

Faça pausas

Estudar por mais de uma hora sem realizar pausas sobre o mesmo assunto não vai te fazer ter bom rendimento como você pensa. Diversas pesquisas indicam que, após o período de 50 minutos de estudos, a produtividade começa a cair. Desse modo, é necessário realizar uma pausa de 10 a 20 minutos antes de continuar.

O mais recomendado é estabelecer blocos de 45 minutos para o estudo de uma disciplina, com uma pausa de pelo menos cinco minutos entre os blocos.

Mantenha o equilíbrio

Para que o seu estudo seja eficaz, você precisa estar com a saúde mental garantida. Nesse sentido, é crucial que o equilíbrio entre as atividades de trabalho, estudo e lazer seja mantido. Abir mão dos momentos de lazer durante a fase de preparação para alguma seletiva pode ser um erro terrível pois, com isso, o estudante pode entrar em um nível de estafa mental, que vai impactar negativamente sobre os resultados.

O ideal, então, é garantir sempre um momento de lazer, mesmo que seja curto e simples. Ter momentos de descanso e lazer pode melhorar e muito a qualidade do seu aprendizado porque vai proporcionar a você maior bem-estar físico e mental.

Gostou das dicas? Então deixe seu comentário!

Confira mais dicas de estudo aqui.