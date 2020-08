Estudos: Fuja dessas armadilhas no estudo de língua estrangeira!

Estudar uma língua estrangeira pode ser um grande desafio, especialmente depois de certa idade. Nesse sentido, o estudo de uma outra língua que não a materna apresenta algumas complexidades e questões específicas.

Além disso, os estudantes costumam ter ainda mais insegurança durante o processo de aquisição de uma segunda língua em contextos de não imersão. Por esse motivo, separamos 5 das tantas armadilhas no estudo de língua estrangeira para que você as evite e melhore, desse modo, o seu processo de aprendizado do idioma escolhido. Confira!

1. Ter medo do erro

É comum ter medo de errar, contudo, o erro é parte fundamental do aprendizado. Ninguém gosta de errar a escrita de uma palavra ou de errar no momento da comunicação em um língua estrangeira, mas errar é necessário para que você saiba o que precisa melhorar. Ter medo do erro impedirá você de evoluir e superar suas dificuldades. Ao invés de temê-los, fique atento a eles e esteja aberto à correções e a fazer melhorias.

2. Focar em apenas uma habilidade

Uma grande armadilha no aprendizado de um idioma é focar apenas em falar bem, ou apenas em escrever ou somente em ler bem. Para aprender uma segunda língua em contexto de não imersão é fundamental dar a mesma atenção para todas as habilidades, então distribua o foco em ler, escrever, compreender, falar esse novo idioma.

3. Fazer traduções literais

Outra armadilha comum é realizar traduções literais da língua estrangeira para o português. Evite tentar compreender diálogos, músicas, filmes, textos etc através da tradução, pois esse processo impede que seu cérebro se adeque e adquira de maneira completa o outro idioma. Busque sempre compreender o que foi dito ou escrito através da própria língua estrangeira.

Você Pode Gostar Também:

4. Comparar seu aprendizado com o de outrem

No processo de aprendizagem, cada estudante tem o seu tempo. Desse modo, evite comparar os resultados do seu aprendizado com os de outras pessoas, pois cada um lida com o estudo de língua estrangeira de um modo.

5. Ter vergonha de tentar

Por fim, é fundamental não ter vergonha de tentar. Isso acontece muito no estudo de língua estrangeira, pois muitos têm vergonha de errar durante a conversação ou têm vergonha do sotaque, por exemplo. Contudo, através das tentativas recorrentes, você alcançará os objetivos desejados. Nossa dica aqui é que você treine bastante, assim se sentirá mais preparado para tentar.

E aí? Gostou das nossas dicas? Então deixe seu comentário!

Veja também Curiosidades: Confira 3 fatos formidáveis sobre a língua inglesa.