Êta Mundo Bom! – Capítulo de Quarta-Feira (26/08): Candinho expulsa Sandra

A Globo exibe nesta quarta-feira, 26/08, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Candinho expulsa Sandra com a ajuda de Policarpo, e Ernesto cuida de sua comparsa. Romeu dança com Sarita, e Mafalda se incomoda. Leonardo gosta de conhecer Filomena, que se preocupa com a falta de notícias de Candinho. Candinho pensa em buscar Filomena e seu filho na fazenda.

Severo e Diana se aproximam. Braz manipula Ilde. Cunegundes e sua família tentam administrar a fazenda sem a ajuda de Zé dos Porcos. Alice se recusa a ficar perto de Araújo, e Cláudio sofre. Maria visita Gerusa no hospital. Chega o dia do julgamento de Sandra e Anastácia.

Sandra mente durante o depoimento. Cláudio pede a Olga para levar Alice para vê-lo. Faustino consegue desqualificar o depoimento de Anastácia. Romeu e Sarita tomam banho juntos no rio. Um dos peritos afirma que os documentos indicados no processo não foram falsificados.

Haroldo depõe contra Anastácia. Faustino tenta ridicularizar o depoimento de Candinho. Alice conta a Cláudio o motivo de não gostar mais de Araújo. Faustino distorce todos os depoimentos favoráveis a Anastácia. Cláudio invade o tribunal no momento em que Araújo inicia seu depoimento.

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 16h45