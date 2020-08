Êta Mundo Bom! – Capítulo de Quinta-Feira (06/08): Filomena aceita o pedido de Candinho

A Globo exibe nesta quinta-feira, 06/08, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Filomena aceita o pedido de Candinho, mas diz que só irá se casar depois que o bebê nascer. Zé dos Porcos tenta beijar Mafalda, que acaba caindo no chiqueiro. O detetive Jack entrega a Anastácia o endereço do pai de Candinho, e Pancrácio sente ciúme. Tobias cozinha no lugar de Emma para Narcisa e Lauro.

Olga se oferece para cuidar de Cláudio, e Araújo agradece, comovido. Celso comenta com Maria que Quitéria pode ajudá-los a desmascarar Sandra. Ilde se oferece para dançar com um empresário. Severo decide dar sua casa para Diana.

Diana e Braz planejam o golpe contra Severo. Gerusa diz a Pancrácio que não está melhorando com as sessões de quimioterapia. Anastácia conta para Maria que verá o pai de Candinho.

Candinho fica intrigado com a saída misteriosa de Anastácia. Severo leva Diana ao tabelião e Braz comemora. Sandra se surpreende ao encontrar Araújo na mansão. Anastácia reencontra Ernani.

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 16h45