Êta Mundo Bom! – Capítulo de Quinta-Feira (13/08): Braz humilha Diana, que toma atitude

A Globo exibe nesta quinta-feira, 13/08, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Braz e Diana levam Severo ao hospital. Braz pede que Diana se prepare para deixar a cidade com ele. Anastácia convida Emma para ser sua madrinha de casamento. Braz reparte o dinheiro da venda da casa de Severo com Maria e explica sua vingança para a irmã.

O quadro de Severo piora após falar com Braz. Araújo e Ilde se desquitam. Araújo estranha a demora de Sandra em voltar para casa. Maria garante que cuidará de Severo. Candinho não consegue seu emprego na rádio. Braz revela a Diana que lhe enganou.

Braz humilha Diana, que pede abrigo a Paulina. Candinho se preocupa com o futuro de seu filho com Filomena. Braz propõe se unir a Ilde. Maria explica a situação de Severo para Celso, que promete lhe ajudar a cuidar do pai. Gerusa sofre por não perceber melhora em seu estado de saúde.

Ernani se despede de Candinho e Anastácia, e Pancrácio tem uma crise de ciúmes. Maria e Celso instalam Severo em seu novo apartamento. Celso salva Maria de um acidente de carro, e acaba atingido.

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 16h45