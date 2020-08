Êta Mundo Bom! – Capítulo de Segunda-Feira (17/08): Araújo flagra Sandra e Ernesto juntos

A Globo exibe nesta segunda-feira, 17/08, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Diana pede ajuda a Maria. Anastácia e Pancrácio têm sua noite de núpcias. Maria ensina Diana a cozinhar e Candinho ajuda a dançarina a levar a comida para Severo. Josias procura Paulina. Braz leva Ilde em casa. Severo deixa Diana dormir em seu apartamento.

Maria conta seu plano contra Sandra para Celso e Pirulito. Candinho recebe o telegrama de Filomena. Anastácia encontra o dinheiro escondido dentro do jarro. Filomena sente fortes dores e Zé dos Porcos chama uma parteira. Filomena tem problemas durante o parto e clama por Candinho.

Filomena desmaia e todos se preocupam. Candinho chega à fazenda com o médico. Nasce o filho de Filomena e todos comemoram. Josias pede Paulina em casamento. Sandra pede mais dinheiro a Araújo.

Maria avisa a Celso que falará com Araújo sobre Sandra. O ortopedista tem boas expectativas sobre a evolução de Claudio. Alice visita Claudio. Maria entrega a Araújo as chaves do local onde Sandra se encontra com Ernesto.

Araújo pensa sobre as palavras de Maria. Celso explica o plano de Maria para Anastácia e Pancrácio. Mafalda ouve Candinho agradecendo Zé dos Porcos e se emociona. Josias fala que Romeu perdeu seu carro. Gerusa se sente bem e dança com Osório.

Diana tenta alertar Ilde sobre Braz, mas ela não acredita. Anastácia e Pancrácio pensam em adotar Pirulito. Celso convence Araújo a ir ao ateliê de Ernesto. Sandra fala mal de Araújo para o cúmplice. Araújo flagra Sandra e Ernesto juntos.

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 16h45