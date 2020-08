Êta Mundo Bom! – Capítulo de Segunda-Feira (31/08): Ernesto arma sequestro de Filomena

A Globo exibe nesta segunda-feira, 31/08, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Anastácia e Filomena conversam em particular e Candinho fica apreensivo. Araújo se emociona ao ver Cláudio andar. Cunegundes gosta de saber que Romeu comprou um tecido para ela. Zé dos Porcos sugere que Mafalda fuja com ele. Anastácia e Pancrácio adotam Pirulito.

Clarice compra o dancing. Chega o dia do casamento de Maria e Celso. Severo pede perdão a Maria. Paulina repreende Clarice por chegar tarde no dancing. Sandra pensa em sequestrar o filho de Candinho. Sandra explica seu plano a Ernesto. Ilde não gosta de receber ordens de Clarice.

Filomena comenta com Camélia que teme que algo atrapalhe seu casamento com Candinho. Emma cobra uma posição de Lauro. Gerusa chora escondido de Camélia e Osório. Sarita sugere que Zé dos Porcos impeça o casamento de Mafalda. Manuela revela que gostaria de se casar com Josias.

Filomena vai comprar seu vestido de noiva com Anastácia. Araújo sai da cadeia. Ilde decide sair do dancing. Araújo se declara para Olga. Candinho e Pancrácio reclamam de ter que fazer um terno novo para o casamento. Ernesto conta a Cara de Cão o plano de sequestrar Filomena e o filho dela.

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 16h45