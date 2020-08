Êta Mundo Bom! – Capítulo de Sexta-Feira (28/08): Severo é contra casamento de Maria

A Globo exibe nesta sexta-feira, 28/08, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Todos ficam felizes com a chegada de Candinho. Severo tenta convencer Celso a desistir de se casar com Maria. Anastácia, Alice e Pirulito visitam Cláudio. Maria confessa a Celso que planejou a reaproximação de Severo e Diana. Anastácia conta a Maria que Alice foi a responsável por sua vitória no processo contra Sandra.

Gerusa volta do hospital. Anastácia compra um vestido de noiva para Maria. Filomena pede para conversar com Candinho antes de irem embora da fazenda. Filomena diz a Candinho que não irá morar com ele quando chegarem à cidade. Mafalda afirma para a irmã que se casará com Romeu.

Eponina leva Mafalda para comprar tecidos para o vestido de casamento. Severo e Diana acordam abraçados. Cláudio pede para visitar o pai na cadeia. Candinho deixa Filomena na pensão de Camélia. Celso e Maria distribuem os convites de casamento. Filomena decide dar suas joias para Clarice. Sandra descobre que Filomena e o filho estão na cidade. Candinho leva Filomena para conhecer Anastácia.

