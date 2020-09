Êta Mundo Bom! – Capítulo de Terça-Feira (01/09): Diana e Severo discutem

A Globo exibe nesta terça-feira, 01/09, mais um capítulo da novela Êta Mundo Bom!, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira o resumo:

Ernesto manda Cara de Cão vigiar Filomena. Ilde insulta Clarice e Paulina antes de ir embora do dancing. Diana e Severo acordam abraçados novamente. Pancrácio comenta com Candinho a falta que sente de seus personagens.

Filomena pede a Clarice para cuidar de seu filho no dia de seu casamento. Cara de Cão leva Ernesto e Sandra para conhecerem onde será o cativeiro do sequestro. Mafalda sente-se triste com Romeu. Araújo pede seu emprego de volta para Anastácia. Pancrácio volta a dar aula para Gerusa.

Filomena leva o convite de seu casamento para Paulina. Sandra avisa a Ernesto que já sabe quando irão sequestrar o filho de Candinho. Celso incentiva Anastácia a recontratar Araújo. Gerusa desiste de ter aulas com Pancrácio. Paulina escolhe seu vestido de noiva.

Sandra e Ernesto descobrem o dia do casamento de Candinho. Mafalda reclama de Romeu para Zé dos Porcos. Josias avisa que a festa de seu casamento será na fazenda de Cunegundes. Filomena e Candinho escolhem o bolo para o casamento. Diana e Severo discutem antes de ela sair de casa. Sandra ofende Paulina. Maria teme que Sandra tenha um novo plano contra Anastácia. A esposa de Celso vê o carro de Cara de Cão próximo ao palacete de Anastácia.

Onde: Na Globo

Quando: De segunda a sexta, em Vale a Pena Ver de Novo

Horário: 16h45