EUA: Cidade estabelece código de vestimenta e outras restrições durante aulas a distância

Ainda com aulas a distância em decorrência da pandemia de coronavírus, alunos de Springfield, capital de Illinois (EUA), devem seguir um conjunto de restrições impostas por regulamento que estabelece regras de conduta e vestimenta durante as aulas remotas.

Desse modo, os alunos estão proibidos de assistir as aulas usando pijamas, chinelos, chapéus, bandanas ou óculos de sol. Além disso, os alunos não podem assistir às aulas sentados em camas.

Nesse sentido, as diretrizes do regulamento estabelecido para o ensino a distância na capital de Illinois especificam que os estudantes devem “sentar-se fora da cama, de preferência em uma carteira ou mesa”.

Conforme divulgado pelo jornal The New York Times, o diretor distrital de apoio ao aluno, Jason Wind, afirmou que “não precisamos de alunos de pijama e todas essas outras coisas durante as conferências Zoom”. A afirmação na defesa do regulamento foi feita na última semana em uma reunião online do conselho das Escolas Públicas de Springfield.

Segundo as informações divulgadas, os requisitos e diretrizes foram estabelecidos em colaboração. Assim, professores, administradores e pais de alunos participaram da decisão, que não exige dos alunos mais do que o comum no dia a dia escolar.

A ideia principal, segundo porta-voz, é de que os alunos encarem as aulas remotas com a mesma seriedade do aprendizado em sala de aula.

Contudo, o regulamento que impõe restrições de vestimenta não agradou a todos os pais. Alguns dos responsáveis consideram desnecessárias algumas medidas. Nesse sentido, eles afirmam que já estão sobrecarregados com a rotina de home office e com as demandas geradas pela educação domiciliar.

O regulamento, contudo, deve ser seguido mesmo após o retorno das aulas presenciais, que deve funcionar com um programa híbrido.

As informações são da Veja.

