Eva Wilma recorda Altiva de A Indomada e teste para filme de Hitchcock

Eva Wilma foi entrevistada por Pedro Bial e recordou alguns dos momentos mais marcantes da sua carreira como a personagem Altiva, a vilã de A Indomada (1997), e até um teste inesperado que fez para o filme Topázio, de Alfred Hitchcock.

Quando o papel da vilã da trama de Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares entrou na discussão, a atriz confessou: “Me entreguei a essa minha visão do trabalho do vilão”. A veterana destacou o trabalho dos atores como antagonista de uma obra. “O vilão não precisa ser mal-humorado. Pelo contrário, ele é um suicida. É um personagem mais conflituado do que o heroi da história. Então, é um prato [cheio] para o ator desenvolver a dramaticidade com humor”, explicou.

O chamado de Hitchcock, segundo ela, foi “extremamente emocionante”. Wilma contou que tudo foi de repente. “Eu estava almoçando nos estúdios da Universal [Pictures] quando um agente veio me perguntar se poderia me fotografar, pois o Hitchcock estava procurando uma atriz latino-americana para fazer o papel de uma cubana em um filme muito importante”, contou.

As fotos foram tiradas e chegaram até o cineasta, que aprovou o ensaio logo de cara. “Fui para Hollywood no dia seguinte”, revelou. “No estúdio, Hitchcock tinha uma casa só para ele e que parecia mais uma casa de filme de terror mesmo. Eu estava apavorada só de pensar na possibilidade de conhecê-lo”, admitiu.

“Quando fui colocada no cenário para o primeiro teste, as pessoas pararam o que estavam fazendo e começaram a aplaudir. Era o Hitchcock entrando no estúdio”, afirmou. “Ele era extremamente vaidoso e tinha o ‘prazer da maldade’”, descreveu aos risos.

Eva Wilma fez três testes e no último conversou diretamente com o diretor britânico, o que os levou ao primeiro e único desentendimento: “Essa parte foi inesquecível. Ele ficava sentado bem pertinho da câmera, me fazia perguntas e queria que eu improvisasse bem as respostas, que foi o mais difícil. Me lembro que ele me disse: ‘Você está querendo me irritar falando em uma língua que não é a minha, fala na sua língua, fala em português’”.

A atriz alemã Karin Dor foi quem ficou com o papel. “O meu consolo, para me conformar, é que Topázio não foi um dos bons filmes do Hitchcock. Eu assisti e dizia para mim mesma: ‘Esse papel não era para mim’. Mas era para me conformar mesmo, pois eu queria ter feito”, brincou.