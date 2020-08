Evandro Santo rebate Ana Paula Renault e diz que rival quer causar

Evandro Santo falou pela primeira vez após a revelação do processo movido por Ana Paula Renault contra ele e Nadja Pessoa. O humorista recordou que também foi xingado pela famosa, como na vez em que ouviu que “não tinha caráter” e quando a loira pediu para que ele “limpasse suas fezes”.

A contratada do SBT deixou a sede de A Fazenda em 11 de outubro de 2018, mas só protocolou a ação em 23 de agosto de 2019. Ela relatou várias situações conflituosas com Evandro e Nadja Pessoa. Na ação, Ana Paula recordou uma série de insultos feitas pelo ex-Pânico, que a chamou de “desequilibrada, grossa, mal educada, fria, lixo”, entre outros termos.

Em entrevista ao R7, Evandro confirmou a ação. “Sim, [fui processado] pelo apelido de Anabelle, no qual ela depois fez campanha para a Warner do filme. Ela me chamou de vergonha LGBT, pediu para que eu limpasse suas fezes, na última prova do dia. Falou que eu não tinha caráter, enfim, ela causou muito em cima de mim”, argumentou.

O famoso afirmou que não se arrependeu dos xingamentos proferidos contra a comentarista do Triturando. “Não. Eu apenas reagi. É só olhar o histórico e vê se [ela] é uma pessoa muita equilibrada”, alfinetou.

Em seguida, Evandro Santo criticou a postura da loira. “Ficar processando pessoas e mesmo tendo negativas da Justiça, me faz pensar que tem casos mais urgente para se resolver do que pessoas públicas em reality show, ou seja, quer causar, mas não quer que causam com ela, enfim”, lamentou.