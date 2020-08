Evangélicos atacam Priscilla Alcântara por causa de tatuagens e cantora reage

Grande nome da música cristã, Priscilla Alcantara continua sendo alvo dos evangélicos por conta de seus posicionamentos, opiniões e atitudes, que não agradam parte desse público gospel.

Desta vez, o motivo dos ataques que ela vem sofrendo nas redes sociais tem sido a grande quantidade de tatuagens, mas engana-se quem pensa que a famosa se deixou abalar por isso.

Em seu perfil no Twitter, a amiga de Bruna Marquezine levou a situação com bom humor e cogitou a possibilidade de fazer novos rabiscos no corpo.

“Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando quantas outras tatuagens eu vou ter que fazer pras pessoas pararem de me questionar sobre tatuagens”, disparou.

Nos comentários, Priscilla recebeu o apoio dos internautas. Vale lembrar que essa é a segunda polêmica que a ex-apresentadora do Bom Dia & Cia tem seu nome envolvido neste mês.

Há uma semana, ela disparou contra os protestos de grupos religiosos que são contra o aborto da menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio no Espírito Santo.

Em rede social, neste domingo (16), a cantora falou tudo o que pensa. “O crente (incluindo eu) precisa urgentemente rever as prioridades do Evangelho. Fanatismo religioso mata”, desabafou a famosa.

Nos comentários, no entanto, alguns internautas se posicionaram como se não houvessem entendido a artista, que reagiu. “Aguardando seu posicionamento oficial sobre essa crueldade que cristãos estão fazendo com essa criança. Omissão é cumplicidade”, disse uma fã.

“Omissão onde? Meus tweets de indignação são claramente ao tal posicionamento ‘cristão’”, afirmou Priscilla Alcantara.

A cantora ainda curtiu uma postagem de Leandra Leal, que afirmou que “um pedófilo estuprador está foragido. Esse é o crime”. A atriz afirmou que o aborto da menina de 10 anos não é considerado errado, bem diferente da atitude do tio dela.

Confira:

o crente (incluindo eu) precisa urgentemente rever as prioridades do Evangelho. — PRISCILLA (@PriAlcantara) August 17, 2020

NINGUÉM VAI ME IMPEDIR DE PREGAR O AMOR. NINGUÉM. — PRISCILLA (@PriAlcantara) August 17, 2020