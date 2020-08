Evanílson fala sobre possível nova posição no Fluminense

O Fluminense se prepara para a estreia no Campeonato Brasileiro e o técnico Odair Hellmann parece ter encontrado a melhor formação após as finais do Carioca. O atacante Evanílson se tornou um dos destaques do Fluminense nos últimos jogos. No entanto, o jogador minimizou uma possível mudança de posição caso o treinador opte pelo retorno de Fred.

“Antes da pandemia eu estava jogando com o Nenê na frente. Nesses jogos com o Flamengo fizemos boas atuações. Para mim, não vejo dificuldade. Sempre que puder estar ajudando. Eu espero um bom Campeonato Brasileiro”, disse.

Ver essa foto no Instagram Último jogo de preparação finalizado. Vamos com tudo. ❤️💚 (Muito obrigado @mpcosta09 mais uma vez.) ❤️🤩🔥 Uma publicação compartilhada por Evanilson (@evanilsonlima99) em 1 de Ago, 2020 às 6:07 PDT

Evanílson destacou que os tricolores precisam estar preparados para a ausência da torcida por todo o Campeonato Brasileiro: “Temos de estar preparados psicologicamente. Sabemos que é difícil jogar contra a torcida e é difícil para os outros jogarem aqui. Vai ser um campeonato diferente. Fiquei sabendo que não terá torcida no Brasileiro”, declarou.

O Fluminense terá a semana para se preparar visando o confronto contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.