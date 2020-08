Evasão escolar no Brasil: Conheça as causas, consequências e soluções

A evasão escolar é uma realidade ainda muito presente no Brasil. Milhões de brasileiros, afetados por inúmeros fatores sociais e econômicos, largaram os estudos em alguma etapa da vida.

Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 20% dos 50 milhões de brasileiros com idade entre 12 e 29 anos, ou seja, ao menos 10 milhões de pessoas não terminaram alguma etapa do currículo escolar básico.

Esse é um assunto recorrente na mídia e por isso entra como uma das maiores possibilidades para ser cobrado no ENEM, em vestibulares e em concursos da área da educação.

Afinal, nessas avaliações as notícias da atualidade sempre surgem de diversas maneiras, até mesmo em temas de redações. Confira a seguir um panorama sobre a evasão escolar no Brasil.

Evasão Escolar – Causas e consequências

Conforme dados levantados pelo IBGE o Brasil mostrou algumas melhoras, mas ainda mantém um índice alto de jovens que largam os estudos.

Isso tudo demonstra que diversos fatores podem ser determinantes para o abandono dos estudos:

Primeiros anos estudantis podem estar relacionados:

Distância da residência até a escola

Falta de transporte escolar

Falta de um responsável para levar e buscar a criança na escola

Trabalho infantil

Já quando a criança está no nível médio outros fatores podem ser determinantes, como:

Gravidez na adolescência

Necessidade de trabalhar para ajudar nas despesas de casa

Não conseguem conciliar o trabalho e os estudos

Bullying

Falta de interesse

Outro número importante foi o levantamento feito e constatado que o Brasil tem 11 milhões de analfabetos e mais da metade dessa população está presente na região nordeste.

Vale dizer, que a maioria dos estudantes que abandonam os estudos tem uma grande dificuldade para retomada, pois no geral apresentam baixa auto-estima, o que pode dificultar relações pessoais e profissionais.

Com isso, a entrada no mercado de trabalho é ainda mais difícil e se conseguem algum trabalho geralmente é algum bico que em grande parte oferece baixa remuneração.

Como foi dito, a evasão escolar pode ser causada por diversos fatores e ajuda a aumentar ainda mais a desigualdade social. A falta de infraestrutura, informação, saúde, educação, saneamento básico, segurança, entre outros corroboram ainda mais para o aumento do índice.

Evasão escolar – Soluções

Muitos fatores colaboram para o alto índice de evasão escolar no país. E por isso, tem que se avaliar formas de conseguir introduzir essas pessoas de volta à escola.

Segundo especialistas, o panorama pode ser mudado com inclusão social, saúde, geração de empregos e renda para a população mais pobre.

Um desafio e tanto para um país que foi atingido em cheio pela pandemia do novo coronavírus. E muitos dessas pessoas não têm acesso a tecnologia ou quando tem é muito limitado.

Vale ressaltar que um trabalho feito em conjunto com a escola, conselho tutelar e Ministério Público podem ser de grande valia para ajudar crianças, sobretudo às mais jovens a voltarem aos estudos.

É sempre bom se atualizar sobre os números da educação no Brasil. Todos eles podem servir de base para questões do ENEM, de vestibulares, concursos públicos da área, etc.

