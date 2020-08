Ex-âncora do Jornal Nacional aparece de sunga e dá lição de moral em internauta

Matheus Ribeiro ficou conhecido nacionalmente após apresentar o Jornal Nacional por um dia e também por ser o primeiro jornalista assumidamente homossexual na função. Depois que saiu da Globo, o hoje contratado da Record passou a conduzir seu perfil nas redes sociais de forma mais descontraída.

Na quinta-feira (13), Matheus aproveitou da onda nostálgica causada pela hashtag #TBT, que toma conta das redes sociais, e relembrou uma foto em que aparecia só de sunga. Como resultado, recebeu mais de 63 mil curtidas, além de internautas elogiando sua boa forma.

“Virou modelo de cuecas… A Calvin Klein vai contratar“, brincou um seguidor do jornalista. “Com todo respeito, que falta de respeito“, brincou outro internauta, inovando no enaltecimento. “Que corpinho maravilhoso hein?! Tô com inveja do seu namorado“, admitiu mais um.



No entanto, outra pessoa não curtiu muito a ideia e alfinetou: “Jornalista da Record pode postar foto de cueca?“. Matheus Ribeiro, em seu perfil do Twitter, deu uma lição de moral no internauta: “Não há cláusula sobre isso no meu contrato. Creio não ser alvo de preocupação. Ademais, nas minhas redes, minha liberdade é irrestrita. Não vou comentar o significado da foto para mim. É de foro íntimo. Mas se for fiscalizar jornalista de sunga, terá muito trabalho“.

O mesmo reclamante replicou a mensagem, então num tom mais brando: “Fico feliz por isso. Só levantei a dúvida aqui porque a Record demonstra ser uma emissora bem avessa a algumas coisas. A própria Record Brasília já tem um histórico próprio de que o ambiente por lá não é tão amistoso… Espero que com você não funcione assim, bom trabalho e boa sorte“.

O apresentador do DF Record finalizou a discussão: “Não percebo a emissora avessa a nada. Percebo um ambiente profissional, correto, acolhedor, onde estou gostando muito de colaborar. Que bom que entendeu! Abração“.

Confira:

