Ex-atacante Drogba anuncia candidatura à presidência da Federação de Costa do Marfim

O ex-atacante Didier Drogba, ídolo do Chelsea e com passagens por vários clubes da Europa, anunciou que vai disputar a presidência da Federação de Futebol de Costa do Marfim (FIF, sigla em inglês).

O lançamento da candidatura aconteceu no sábado, em um comício com diversos fãs do ex-atacante, um dos maiores nomes da história do futebol marfinense. Aos 42 anos, Drogba está aposentado desde 2018, quando deixou o Phoenix Rising, dos Estados Unidos.

“Futebol é um esporte para todos, que une as pessoas ao redor do mundo. Podemos enxergar isso com as pessoas aqui reunidas em frente à sede da Federação”, discursou Drogba.

“Não é segredo que nosso futebol vai mal, e é por isso que meu time e eu estamos comprometidos com o renascimento do futebol marfinense”, anunciou o ex-atacante.

Mas a tarefa não será fácil. Apesar do apoio popular, Drogba precisa preencher requisitos para estar apto a concorrer. Ele precisa do apoio de três dos 14 clubes da primeira divisão, mais dois apoios de equipes de divisões inferiores e também de treinadores, médicos, jogadores e árbitros.

Didier Drogba acena para fãs durante anúncio da candidatura na Costa do Marfim Sia Kambou / Getty Images

Maior artilheiro da seleção marfinense, com 65 gols, Drogba defendeu o país entre 2002 e 2014, sendo o terceiro com mais jogos – 105, atrás de Didier Zokora (123) e Kolo Touré (10). Disputou cinco edições da Copa Africana de Nações e outras três da Copa do Mundo (2006, 2010 e 2014).

Por clubes, o maior sucesso de Drogba foi pelo Chelsea, em que venceu a Champions League de 2011-12, quatro vezes a Premier League (2004-05, 2005-06, 2009-10 e 2014-15) e mais nove copas locais. Também atuou por Le Mans, Guingamp, Olympique de Marselha e Galatasaray.