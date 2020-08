Ex-atriz mirim da Disney tira a roupa em site adulto e derruba plataforma

Conhecida por conta da sua personagem na série No Ritmo, da Disney, a atriz Bella Thorne surpreendeu a todos ao criar um perfil em uma plataforma de conteúdo adulto.

Lá, os membros costumam faturar mostrando fotos e vídeos íntimos, sem censura, além de práticas sexuais explícitas, e os seguidores foram ao delírio com a bela surpresa.

A repercussão foi tanta que, de acordo com o jornal norte-americano New York Post, o site chegou a ficar fora do ar após o anúncio. Aparentemente, ela o congestionou com os cliques.

Com apenas 22 anos de idade, a própria Bella fez questão de divulgar o seu perfil nas próprias redes sociais pessoais, deixando o link em um vídeo bastante ousado de biquíni.

Aos interessados, a assinatura mensal do seu perfil sai pelo valor de US$ 20.US$ 60 é o valor trimestral e US$ 102 é o semestral, com 15% de desconto.

Para completar, a atriz ainda envia conteúdo personalizado para os fãs que compram presentes para ela.

Ao anunciar a novidade, ela declarou: “Estou animada para falar sobre a política por trás do julgamento sobre o corpo feminino e sexo”.

‘OnlyFans é a primeira plataforma onde posso controlar totalmente a minha imagem, sem censura, sem julgamento e sem ser intimidada online por ser eu mesma”, disse Bella em entrevista para a revista Paper Magazine.

Confira: