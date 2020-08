Ex-BBB Ariadna Arantes denuncia cachê decepcionante da Playboy

Até 2014, um ano antes do fim da revista, era natural o movimento de ex-participantes do Big Brother Brasil saindo do reality e indo posar nuas para a Playboy. Ariadna Arantes, primeira eliminada do BBB 11 e segunda transexual no extinto periódico, fez revelações acerca de seu ensaio fotográfico.

De acordo com o Extra, a ex-BBB deu uma entrevista para o Clube da Vip e balanceou a representatividade de estar na Playboy com alguns pontos controversos: “Como representatividade foi importante, apesar dos problemas que tive. Primeiro foi me dito que eu não sairia na edição tradicional, mas numa especial”.

Ariadna, inclusive, ponderou sobre a razão de não figurar numa capa tradicional: “Eles tinham receio de me botar na capa porque não sabiam como seria o acolhimento do assinante. Então preferiram uma edição à parte. Compraria quem quisesse. Isso mesmo depois que uma enquete, promovida pela publicação, ter dado 75% de aprovação para um ensaio comigo”.

“Não foi um sonho para mim quanto foi para outras meninas que posaram”, continuou a beldade, demonstrando sua insatisfação com o ensaio. Sabrina Sato, hoje apresentadora, foi a ex-BBB que mais vendeu revistas, com aproximadamente 605 mil exemplares e a 17ª posição entre todas as capas, de acordo com a Editora Abril.

Por fim, Ariadna Arantes se queixou do valor do cachê, que julgou como decepcionante e afirmou que se sentiu discriminada: “Eu era mal assessorada na época. O contrato voltou mais de cinco vezes para minha mão. O bem material não veio. Sonhava comprar um apartamento, mas não o cachê não deu para nada. Além disso, não tive festa no lançamento da revista, como todas tinham, nem pôster meu na banca”.

Confira: