Ex-BBB Cacau Colucci surge irreconhecível após procedimentos estéticos

Cacau Colucci, integrante da 10ª edição do BBB, surgiu irreconhecível no Instagram pouco tempo depois de ter sido submetida à uma cirurgia plástica nas pálpebras e harmonização facial. Nos clicks, ela está acompanhada do noivo, o deputado e delegado, Bruno Lima, e da cadela de estimação do casal, Cindy.

“Curtiu nossa família com pijaminha igual no Domingão?“, escreveu na legenda. Nos comentários, os fãs pareceram alheios às mudanças no rosto da moça e focaram em elogiar a família.

“Família mas linda e fofa e amada e abençoada“, observou uma moça. “Que gracinha, gente!“, disse outra. “Gente, que fofura“, escreveu uma terceira.

Os procedimentos estéticos foram feitos em julho deste ano. “Operei as pálpebras superiores, porque meu olho era caidinho. Tirou uma pelinha de cada lado. Fiz harmonização facial com a própria gordura do meu corpo: tirou da perna e recolocou em alguns pontos“, revelou ela nos stories.

Aos 38 anos de idade, Cacau tem aproveitado o período da quarentena para refletir e estreitar relações. “É hora de se reinventar, pensar em novas possibilidades e se adaptar. É hora de união, de fortalecer quem está ao seu lado ou quem não pode estar“, escreveu no Instagram.