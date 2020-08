Ex-BBB Cacau pula na cama só de toalha e arrasa de biquíni

A ex-BBB Maria Claudia, conhecida como Cacau, surpreendeu a todos com um vídeo inusitado em seu perfil no TikTok, no qual surgiu só de toalha.

Nas imagens, a youtuber põe seu biquíni sobre a cama e pula em cima dela só de toalha, quase mostrando seu corpo por baixo no momento do salto.

Apesar da ousadia, as imagens foram apagadas logo em seguida, mas foram salvas antes e começaram a circular em alguns perfis no Instagram.

Nos comentários, ela arrancou elogios dos admiradores. “Perfeita“, comentou uma fã. “Linda de todos os jeitos“, reagiu mais uma.

Dias atrás, ela já havia deixado os fãs babando ao mostrar um pouco dos seus exercícios físicos em casa, usando um biquíni fio dental verde neon.

Sem medo de ser feliz, a famosa mandou bem em todos os exercícios e divulgou um vídeo com todos eles em seu perfil no Facebook, no qual dividiu opiniões entre os fãs.

Alguns haters chegaram a fazer críticas, perguntando qual o motivo de treinar de biquíni. Em resposta, ela foi direta e disse que estava fazendo calor, além de um sol escaldante.

“Respeite seus limites, mas teste-os, como quem quer brincar sério de ir mais longe! ‘Cacau, por que você treina de biquíni?’ Veja o suor saindo e a vitamina D entrando meu amor“, escreveu na legenda.

“Ou seja, nada melhor do que treinar de biquíni e aproveitar para pegar um bronze“, concluiu. Mas uma fã discordou e disparou: “Se eu fazer esse exercício assim de biquíni os peitos saem pra fora“.

“Parabéns, dedicada aos exercícios. Faz muito bem“, comentou mais uma pessoa. “Que mulher Jesus! Meu coração bate acelerado vendo ela malhar, imagina acordar ao lado dessa deusa“, disse outro.

A postagem também contou com alguns ataques, mas os fãs de Cacau a defenderam: “Tem muita gente que não faz a metade do que essa linda mulher faz, e fala besteiras nos comentários, se não é pra incentivar, fique calado que é melhor“.

Confira: