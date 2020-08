Ex-BBB Flay faz lipoaspiração 3D e choca ao mostrar como ficou a barriga

A ex-BBB Flay foi submetida a mais um procedimento estético e revelou que fez uma lipo de alta definição na barriga, deixando os seguidores chocados com o resultado. Para muitos, ficou tão natural quanto um shape de anos cultivado na academia, mas outros discordaram.

“Eu queria muito esperar o resultado definitivo pra contar, mas não dou conta, sou muito ansiosa e bocuda como vocês bem sabem. Tem alguns dias que eu fiquei sumidinha e foi pra fazer uma LAD. Shape de quem treina há anos”, disparou a famosa.

“E olha que isso não tá nem perto do resultado final porque tem poucos dias. Antes de ter meu filho eu me cuidava muito, fazia muita dieta e treinava bastante… depois que eu engravidei, meu foco mudou completamente”, explicou.

“Meu filho passou a ser a prioridade, depois o meu trabalho, e o shape foi mudando. Após sair do BBB, essa falta de tempo triplicou, minha vida mudou totalmente. Trabalho muito, graças a Deus, me mudei pra São Paulo, estou totalmente focada em planejar minha carreira musical, minha marca, compor, gravar e no meio de tudo não consegui ter uma rotina de alimentação e exercícios”, disse ainda.

“Conheci a LAD recentemente por meio de outras artistas que fizeram o mesmo procedimento e me encantei! Me informei mais sobre essa técnica com a Clínica JK, uma clínica especializada nisso, em São Paulo, amadureci a ideia, e decidi fazer. Eu pretendia esperar até o resultado definitivo para contar, mas não aguentei, sou muito ansiosa”, completou.

Confira: