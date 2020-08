Ex-BBB Flay lança clipe ousado com Boca Rosa e ex-atriz de Chiquititas

Conhecida nacionalmente após participar do Big Brother, a ex-BBB Flay surpreendeu a todos ao divulgar seu primeiro single da carreira solo, na companhia de Bianca Andrade, a Boca Rosa, e a ex-Chiquititas Cinthia Cruz.

O lançamento acontece nesta sexta-feira (14) e, no teaser, foi mostrado um trechinho do que os fãs poderão esperar de “Saudades, né, minha filha?”. A produção conta ainda com os vocais de Jerry Smith, prometendo um sucesso ainda maior.

Vale lembrar que Bianca participou com ela do BBB, no qual formaram uma amizade que permaneceu depois do confinamento. Cinthia, por sua vez, participou do De Férias com o Ex no ano passado, mostrando seu lado mais sensual.

A própria Flay ficou responsável pela produção e composição da música, lançada em todas as plataformas digitais a partir de meia-noite. O clipe será lançado logo mais, no canal de Jerry Smith no YouTube, a partir das 15h00.

Bianca, ao falar sobre o lançamento nas redes sociais, declarou: “Tenho orgulho e respeito pelo talento e força de vontade da Flay”. “Só vem”, reagiu Jerry Smith. “Canta bonito demais”, elogiou o cantor Ferrugem.

Confira: