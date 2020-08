Ex-BBB Flayslane perde a paciência e dispara contra haters

Flayslane ficou conhecida pelo Brasil todo ao participar do BBB 2020, onde sobreviveu por 13 rodadas. Seja na casa mais vigiada do Brasil ou aqui do lado de fora, a famosa sempre é assunto de debates e dessa vez não foi diferente.

Depois que saiu do confinamento, Flay ganhou muitos seguidores e fãs, além de ter que lidar também com a presença daqueles que não simpatizam com ela.

Alegando estar sendo perturbada, a ex-sister disparou: “Superem o BBB galera, ele acabou faz tempo, cada um tá seguindo seus caminhos. Nós não continuamos em um jogo de julgamentos para vocês terem que dar o parecer de vocês até sobre um pum. Vão fazer o que todos nós ex-BBBs estamos fazendo que é correndo atrás dos nossos sonhos“.

Além de tudo, a também cantora aproveitou para informar que não aturará ser censurada em seu cenário musical: “No dia que eu precisar cantar com cara de sonsa e mosca morta e for censurada de usar o meu corpo inteiro pra me expressar e/ou interpretar eu desisto da música“.

Sem papas na língua, Flayslane ainda xingou haters com um recado bem simples: “Vão à merda, haters, e obrigada por ajudar na divulgação“. Um admirador da paraibana exaltou o jeito que ela se expressou: “É por isso que te admiro! Porque você é o que é e não precisa mudar pra agradar ninguém“.

Por fim, a famosa alfinetou seus detratores e ainda contou vantagem: “Eu falo português e espanhol fluente, e aprendi sozinha com muito esforço sem um real no bolso, inglês não sei nem pra onde vai, tô melhor que uns e outros que só falam merda nesse Twitter né não?“.

Confira:

