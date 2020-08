Ex-BBB Gabi Martins ostenta decote e chama a atenção

A ex-BBB Gabi Martins chamou a atenção ao surgir toda poderosa no seu perfil do Instagram. Bem maquiada, a cantora ainda foi generosa no decote que usou.

Na legenda, a ex-sister falou sobre sua expressão no clique e ainda interagiu com os fãs. “Cara de brava! Cês tão bem?”, quis saber Martins, que recebeu vários comentários na publicação.

“Brava? Nem consegue”, brincou uma internauta. “Lindeza”, afirmou uma seguidora. “Parece uma boneca, Gabi“, disse outra. “Coisa mais linda”, derreteu-se uma admiradora.

Essa não é a primeira vez que a artista chama a atenção na web. Sempre muito linda e com looks que valorizam bastante seu corpo, Gabi é elogiada com frequência por seus seguidores.

Há poucos dias, a ex-BBB publicou uma foto em que aparece na frente do espelho com um vestido dourado curto e coladinho. Empinando o bumbum para o clique, a loira ainda mostrou o super salto que estava usando.