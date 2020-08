Ex-BBB Gabi Martins testa positivo para coronavírus e toma atitude

Gabi Martins revelou nesta quinta-feira (13) que foi diagnosticada com o novo coronavírus. Por isso, a famosa agora está em isolamento em um hotel em Belo Horizonte (MG) que é especializado em hospedar infectados com Covid-19.

Segundo informações da revista Quem, a cantora está com sintomas leves da doença, com coriza e febre baixa, e sendo acompanhada pela irmã, Carol Martins, e o pais, Maira e José Martins, que são médicos.

Por causa do diagnóstico, Gabi Martins decidiu cancelar lives marcadas com Bruno, cuja mãe também teve Covid-19 e precisou ser internada, e Marrone, no dia 16, e com Bruno de Lucca, no sábado (15).

Falando na sertaneja, ela revelou à coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, que está conhecendo melhor Danilo Gentili, com quem tem trocado mensagens nas redes sociais, nas últimas semanas.

A ex-participante do BBB 2020 teria dado início há pouco tempo e a confissão partiu da própria Gabi, durante uma live no Instagram. Questionada por Fábia, ela acabou confirmando tudo.

“Se tem alguém que eu estou conhecendo melhor, é o Danilo Gentili”, revelou a ex-namorada de Guilherme Napolitano, mas Gentili não chegou a se pronunciar sobre o assunto.