Ex-BBB Gizelly Bicalho bota decote pra jogo e exibe bumbum em lingerie

Gizelly Bicalho foi uma das ilustres participantes do BBB 2020, que foi sucesso de audiência, votos e repercussão. Embora a pandemia do novo coronavírus imponha um isolamento social, a beldade ainda tem conseguido atrair os olhares do grande público.

Na terça-feira (4) a ex-BBB compartilhou uma foto em seu Instagram em que ostentou sua sensualidade com uma lingerie vermelha, que também destacava seu bumbum poderoso. Com o cachorro de estimação, Gizelly escolheu a seguinte legenda para a publicação: “Não é todo dia que meu filho Jack Bacon solta um sorrisão desse“.

Com toda produção, o clique ultrapassou as 240 mil curtidas na rede social, além de comentários de famosos e admiradores que Gizelly conquistou depois do reality show. A conta de Simone & Simaria comentou com emojis de fogo: “Chamaaaaa“. Mariana Felício, vice-campeã do mais recente Power Couple Brasil, foi breve: “Poderosa“. Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, se resumiu a um “uau“.

“Esses dois são tudo pra mim! Muito maravilhosa essa gatona na foto e muito fofo esse cachorrinho no colo dela“, disparou um seguidor da famosa. Uma internauta mais ousada sugeriu o seguinte: “Eu, você, dois filhos e um cachorro, topa?“.

Na mesma rede social, Gizelly Bicalho fez propaganda de uma cinta modeladora e colocou os seios pra jogo, abusando do decote. Como os flashes foram parar na ferramenta de Stories do Instagram, não permitiram mais comentários.

Confira: