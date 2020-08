Ex-BBB Gizelly Bicalho descobre nódulo no seio e faz importante comunicado

Gizelly Bicalho ficou conhecida após se tornar uma das figuras de destaque do BBB 2020 e transferiu sua popularidade para as redes sociais. Na plataforma, em conversa franca com seus admiradores, ela acabou revelando uma novidade não tão bacana.

No Stories do Instagram, a ex-BBB foi direta ao falar de sua saúde e pedir calma: “Fui fazer ultrassom hoje. Tinha dois nódulos nesse peito e apareceu o terceiro. Eu tenho esses nódulos desde os 14 anos. A gente vai tirar o material, não quero desespero. Eu não consigo não demonstrar o que está me angustiado. Não quero ninguém com dó de mim“.

“Na hora a gente tomou um susto, no laboratório. Fiquei triste, óbvio. Agora estou falando para vocês, sou linguaruda! Não é pra ficar remoendo… Tem muita coisa legal por vir“, explicou Gizelly, sobre sua reação com a descoberta, além de quem a estava a acompanhando no momento.

Depois de falar sobre o nódulo no seio, a também advogada comunicou a providência tomada nesta quinta-feira (13): “Só quero pedir uma coisa para vocês que, por favor, rezem por ela, por mim e minha família. Posso sumir daqui, ficar mal, mas vai dar tudo certo”.

“Nunca foi fácil, mas vai dar certo. Ela vai precisar muito de mim, de amor, carinho. Preciso fazer de tudo para ajudá-la“, finalizou Gizelly Bicalho, tranquilizando quem a segue.