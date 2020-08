Ex-BBB Guilherme Napolitano passa noite com ex-participante de reality da Netflix

Após o romance com Gabi Martins não dar certo fora do BBB 2020, Guilherme Napolitano pode ter colocado a fila para andar. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o ex-brother esteve com Ana Carla, ex-The Circle, da Netflix, na noite desta segunda-feira (3).

Apesar de não terem postado fotos juntos, os dois acabaram entregando que estavam no mesmo lugar através de registros postados nas suas respectivas redes sociais.

Nos stories, ambos publicaram que estavam tomando vinho e ainda deixaram aparecer o cenário em que estavam. Comparando, o chão e as quinas de móveis parecem ser os mesmos.

Vale lembrar que não é só Guilherme que está seguindo adiante. Apesar de não ter nada certo ainda, os fãs de Gabi Martins já estão shippando a cantora com o cantor sertanejo Junior Villa.

Em uma postagem que Gabi Martins fez no Twitter para contar que iria comandar o show online do cantor, os seguidores reagiram. “Olha gente me perdoe eu sou Guibi! Mas já que só são amigos me perdoe, mas a Gabi e ele fazem um lindo casal”, afirmou uma fã.

No Instagram de Júnior, os internautas também já mostraram que seguem shippando os cantores. “Amei os dois juntinhos“, afirmou uma seguidora. “Namorem e casem“, pediu outra. “Shippo esse casal“, confessou uma terceira.