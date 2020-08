Ex-BBB Isabella Cecchi sofre preconceito por sotaque nordestino e reage

A ex-BBB Isabella Cecchi desabafou nesta quarta-feira (12) e relatou ter sido vítima de comentários xenofóbicos em seu Instagram. A loira, que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, disse que vários internautas criticam seu sotaque.

A famosa mostrou que, entre as mensagens que recebeu, estavam comentários como “sotaque nordestino horrível” e “tão linda, mas tem um sotaquezinho”.

“Confesso que ainda fico sem acreditar neste tipo de mensagem que recebo nos dias de hoje. Tenho tanto orgulho de ser nordestina, do meu sotaque, do meu povo, que não consigo imaginar como as pessoas perdem o tempo delas para vir aqui nas minhas redes sociais para mandar esse tipo de mensagem”, desabafou Isabella Cecchi.

A influencer destacou: “Cada povo tem a sua particularidade. O seu jeito de ser, a sua característica e todo mundo é feliz assim. Respeito é tudo”.

A ex-BBB, que esteve na edição de 2019 do reality show, também aproveitou para ressaltar que esse tipo de comentário é criminoso e que existe lei também na internet: “Internet não é terra sem lei, não. Tem lei, sim”.