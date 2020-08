Ex-BBB Ivy Moraes fará festão de casamento para 400 convidados

A ex-BBB Ivy Moraes planeja subir ao altar com o ex-jogador de vôlei Rogério Fernandes. A influencer deseja oficializar o casamento, mas só em 2021. O casal, pais de Luiz Miguel, de 3 anos, estava separado desde agosto de 2019; no entanto, reatou o relacionamento após o Big Brother Brasil 2020.

A Revista Quem informa que a celebração contará com uma grande festa no ano que vem para aproximadamente 400 convidados. O casório será realizado na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, cidade natal da ex-BBB.

Recentemente, Ivy organizou uma surpresa para o maridão em Araçoiaba da Serra, interior de São Paulo. O casal ficou junto por oito anos, antes de darem um tempo no romance ano passado. Em abril, a reconciliação foi anunciada.

“Ele foi me buscar no Rio, tomou frente das minhas redes sociais, e as coisas foram acontecendo. Resolvemos nos dar essa segunda chance. Nos gostamos, nos admiramos e nos respeitamos“, disse Ivy.

A modelo desabafou sobre o lado negativo da fama. À coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Ivy comentou sobre os rumores de que ela deu um fora no cantor Thiaguinho, quando estava confinada no BBB 2020.

“O povo inventa histórias demais. Não tenho o menor problema de dizer se fiquei ou não. Tive contato com o Thiaguinho. Ele me tratou com muito carinho e respeito. Foi num show em Belo Horizonte. Não teve nada disso (de fora). Na época estava ficando com o meu ex-namorado (Fernando Borges)”, explicou.

“Nós conversamos, estávamos com um monte de amigos. Se estivesse 100% solteira, as coisas iam acontecer naturalmente. Poderia ter acontecido. Menor problema. Se eu estivesse sozinha e ele sozinho, por que não?“, complementou.