Ex-BBB Mahmoud se desespera com família no Líbano e Juliano Laham conforta

Juliano Laham esteve na 16ª edição do Big Brother Brasil, num desafio de se passar por libanês, enquanto Mahmoud Baydoun — filho de pais libaneses — esteve no BBB 2018. Os dois estão lidando com um assunto em comum: a explosão catastrófica que aconteceu no país asiático.

Na terça-feira (4), o mundo foi surpreendido com uma explosão de dimensões trágicas, numa área portuária de Beirute. Até o presente momento, mais de 100 pessoas morreram e mais de 4 mil ficaram feridos, sendo que os números aumentam a cada dia mais.

Mahmoud compartilhou um vídeo da tragédia, lamentou o ocorrido e falou sua origem: “Acabei de ver esse vídeo da explosão que aconteceu em Beirute- cidade onde cresci, passei minha infância e adolescência e onde mora quase toda minha família“.

O ex-BBB se mostrou chocado com o ocorrido e atualizou o estado de seus familiares: “Meu Deus do céu! Estou em choque e tentando me recuperar! Consigo até reconhecer os lugares. Peço as orações de vocês a todas as vítimas. Consegui contatar minhas tias, primos e amigos e graças a Deus está todo mundo bem“.

Laham, por sua vez, foi mais sucinto. O ator compartilhou a bandeira do Líbano na ferramenta de Stories do Instagram e deixou sua mensagem: “Que Deus conforte as famílias e lhes dê a força e união necessárias para superar esse momento“. O famoso já morou no país, antes de se tornar artista, e fala árabe fluentemente.

Confira: