Ex-BBB Marcela Mc Gowan choca ao aparecer bem à vontade na web

A ex-BBB Marcela Mc Gowan pegou os internautas de surpresa ao postar um clique bem ousado nas redes sociais. A médica surgiu sensualizando, completamente nua, sentada em uma escada. Na legenda, a musa escreveu: “In natura”.

Os seguidores da musa não economizaram nos elogios. “Que perfeição de Deus, minha deusa”, se derreteu um internauta. Um outro destacou: “Sem condições sabe, passando aqui e errei até as batidas do coração”.

Apesar de estar aparentemente bem nas redes sociais, Marcela confidenciou recentemente que teve crises de pânico e ansiedade. Em uma postagem no Twitter ela desabafou sobre o assunto.

“Antes de ontem eu tive um ataque de ansiedade e pânico! Nunca tinha tido e foi um dos piores momentos da minha vida! Eu só não fui pro hospital porque um amigo ficou no viva voz comigo até eu me acalmar“, iniciou dizendo.

Em seguida, contou ainda que um parceiro muito especial também a ajudou a superar o momento difícil: “E o Romeu estava em casa também, o que me ajudou muito porque ele deitou quietinho perto de mim e a respiraçãozinha dele foi me acalmando. O mix de pós BBB + pandemia + exposição em rede social mexeu demais com minha saúde mental, por isso as vezes eu sumo“, explicou, referindo-se ao cachorro.

Confira: