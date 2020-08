Ex-BBB Marcela Mc Gowan mostra o bumbum e discursa sobre partes íntimas

Marcela Mc Gowan ganhou projeção nacional ao participar do BBB 2020, reality show em que teve um papel de destaque. Depois do confinamento na Globo, a loira lida com a quarentena do lado de fora e reserva seu tempo para discutir assuntos pertinentes em suas redes sociais.

Nesta segunda-feira (3), a ex-BBB compartilhou fotos sensuais em que deixa o bumbum em evidência. No entanto, engana-se quem achou que fosse uma sensualizada oca, visto que Marcela aproveitou a legenda da publicação para refletir sobre padrões estéticos.

“É NORMAL: ter celulite! Eu queria falar sobre fotos que deixamos de postar ou que ‘tratamos’ em aplicativo por conta de coisas normais, como estrias e celulite. Eu fiz esses dias um ensaio de lingerie e pedi as fotos sem retoque. É um processo pessoal que estou vivendo e que também gostaria de incentivar vocês, sobre normalizar corpos reais, sobre ser honesta comigo e também na internet“, começou a famosa, abrindo a discussão sobre a autoaceitação.

Marcela Mc Gowan seguiu o relato falando sobre a própria aparência e passou uma mensagem encorajadora: “Meu corpo é próximo do padrão, mas assim como 80% das mulheres, tenho celulite, estrias, vasinhos, marcas, barriguinha, dobras e, apagar isso digitalmente só serve pra me distanciar da realidade do meu corpo e fazer outras mulheres acreditarem que esses ‘defeitos’ tão comuns, só existem nelas. Essas três fotos tem uma grande diferença. A primeira é com o bumbum na luz, sem retoques; a segunda com ele na sombra; a terceira com retoques na pele e na barriga! Em tempos passados, eu jamais postaria a primeira, mas o desafio de hoje é amar cada detalhe, mesmo os que forem difíceis“.

Já nesta terça-feira (4), a – também — médica com especialização em partos humanizados mostrou uma arte com tipos de vagina e também discursou sobre a opressão sofrida por mulheres: “Padrão estético para PPK é o ápice da opressão! Essa ideia muito vendida pelo pornô, de que a vulva deve ser sem pelos, sem manchas, com lábios simétricos, faz milhares de mulheres inseguras, odiando mais uma parte de seus corpos, se distanciando de conhecê-lo, olhá-lo, toca-lo e amá-lo! Faz o Brasil ser o campeão mundial de cirurgias íntimas (embora existam casos em que está indicada, em sua maioria a busca é apenas estética)“.

Marcela finalizou o texto incentivando o autoconhecimento feminino: “Esse post é pra te dizer que TODAS AS VULVAS são lindas, e assim como qualquer parte do corpo diferem de pessoa para pessoa! Ela é a guardiã do seu órgão de prazer (clitóris) e merece muito carinho e amor. Você conhece bem a sua? Se a resposta for não, fica minha lição de casa, pegue um espelho e vá se apreciar“.

Confira:

