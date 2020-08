Ex-BBB Matheus Lisboa faz vídeo sobre amor próprio e causa com confissão

O ex-BBB Matheus Lisboa surpreendeu com um vídeo sobre amor próprio, ao fazer uma dublagem da fala memorável de Luana Piovani sobre amor próprio.

Na ocasião, ele publicou um vídeo no Reels do Instagram dizendo: “Não tem nada melhor que ter certeza que a pessoa está com você porque quis. Porque se eu estou com você é porque quis”.

“Não preciso de ninguém pra pagar minhas contas e dizer que estou bonita. Não preciso de ninguém pra me querer. Já tenho tudo isso”, completou.

Na legenda, o famoso escreveu: “Luana Piovani veio aqui falar sobre amor próprio”. E nos comentários, os fãs brincaram com a situação. “Me ensina a ser assim”, pediu um.

Vale lembrar que, além do BBB, Matheus também participou de A Fazenda, na Record, e atuouem uma participação especial na novela “O Tempo Não Para”, da Globo, em 2018.

Na trama, ele interpretou o personagem gay Pierre, namorado de Igor (Léo Bahia), a “poc” que auxilia a estilista Zelda Larocque (Adriane Galisteu).

“Fiquei muito lisonjeado com o convite e quero agarrar com unhas e dentes essa oportunidade. Estou me dedicando bastante”, disse Matheus em entrevista a Carla Bittencourt.

Matheus ficou em quinto lugar no BBB 16 e sua passagem pela “casa mais vigiada do Brasil” foi marcada pelo romance com Maria Cláudia (Cacau), além da amizade com dona Geralda.

Já em A Fazenda, o rapaz arrebatou o terceiro lugar, perdendo para os também ex-BBBs, Marcos Harter (BBB 17) e Flávia Vianna (BBB 7).

Confira: