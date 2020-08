Ex-BBB Naná desabafa sobre saúde após sofrer cinco AVCs

Destaque no BBB 2009, Naiá Barros, mais conhecida como Vovó Naná, revelou em entrevista ao jornal Extra as consequências por ter sofrido cinco Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs) em março de 2018. A ex-BBB Naná atribuí o fato de estar viva a um milagre.

“Foram cinco AVCs, um atrás do outro. Fiquei dez horas no chão esperando socorro. Pensei no pior, tive medo, mas nunca me faltou fé. Meu lado esquerdo do braço e da perna ficaram paralisados. Os médicos dizem que, pelo jeito que eu estava e fiquei, o que aconteceu comigo foi um milagre“, contou.

A vovó Naná ainda comentou sobre as sequelas deixadas pelo acidente. “Caminho com dificuldade, com uma bengala. Precisei aprender a andar num guindaste. A fala ficou bem comprometida, estou com dificuldade de enxergar e teclar“, descreveu a ex-BBB.

Naia está cumprindo isolamento social em Indaiatuba, em um apartamento que ganhou do filho e sob os olhares de uma cuidadora.

“Sinto muita saudade de trabalhar. Ficar em em casa é horrível. Passo o dia vendo TV. Mas também fico com um pouco de vergonha de sair, porque sou vaidosa. Eu era uma pessoa tão bonita e não estou mais assim agora. Não tenho mais vaidade. A idade vai chegando“, lamentou.

A ex-BBB ainda disse que chegou a perder um namorado por causa da doença. “Ele é meu amigo agora. Depois que eu tive AVC, não quis mais namorar“, confessou.