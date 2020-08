Ex-BBB Patrícia Leitte expõe internauta que lhe enviou fotos íntimas

Patrícia Leitte participou do BBB 2018 e por lá alcançou um recorde de rejeição, num paredão triplo. No entanto, do lado de fora, a ex-BBB tem conquistado seus admiradores e tem um expressivo número de seguidores no Instagram, site onde inclusive passou por um recente constrangimento.

Depois de ter emagrecido, Patrícia tem esbanjado autoestima em fotos que coloca toda a sua sensualidade nas redes sociais. Se valendo dessa brecha, um internauta resolveu deliberadamente enviar fotos de sua genitália para a cearense.

“Estou aqui no direct lendo mensagens e um seguidor veio dizer que o meu peito estava caído e mandou foto do pênis para mim“, iniciou a — agora — loira, revoltada com o assédio do seguidor.

Por conta do episódio, Patrícia Leitte acabou expondo o dito cujo e se explicou: “Não gosto de expor assim não, mas como é uma coisa tão suja e baixa, é difícil não expor. Fui olhar o Instagram dele e ele vende carros. Achei uma baixaria! Querido, eu não quero ver o seu pênis, não tenho interesse algum. Tenho nojo desse tipo de homem“.

No entanto, vale citar que a ex-BBB não compartilhou a imagem íntima que recebeu: “Ele apagou a foto, só que printei, mas não vou dar o desprazer de vocês verem um órgão tão feio e medíocre. Tenham respeito por vocês, por suas esposas porque eu vou expor. Estou cansada“.

Confira: