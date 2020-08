Ex-BBB Patrícia Leitte sensualiza na academia e manda recado

Sem dor, sem ganho. É assim que a ex-BBB Patrícia Leitte tem lidado com as atividades físicas, mesmo na quarentena. A loira, então, logo tratou de mostrar que está cuidando do seu shape em um click sensual feito na academia. Na legenda, ela disparou: “Quer moleza? Senta no pudim“.

Nos comentários, os admiradores exaltaram a boa forma da moça. “Boa! Mandou bem, Paty. Boa semana“, desejou um rapaz. “Trava na beleza, amore“, disse outra, debochada. “O que mais gosto nela é a persistência. O importante é não parar. Como ela diz ‘se chutou o balde, vai lá buscar e comece de novo“, escreveu outro.

Recentemente, Patrícia ostentou as poderosas curvas no Instagram. A ex-sister da edição número 18 do Big Brother Brasil apareceu de camisola preta e sentada à mesa de café da manhã.

Patrícia Leitte ainda aproveitou para legendar a imagem com uma reflexão sobre amar o próprio corpo. “Há quem não ame suas curvas. Eu amo as minhas e sou feliz me cuidando! Costumo dizer que o amor próprio é o único amor que jamais você irá se decepcionar, ele nunca será em vão! Não deixe que outras pessoas te coloquem pra baixo, você é maravilhoso ou maravilhosa assim como você é ou se torna! O que você faz com seu corpo é algo sé seu!“, escreveu.

“Não está feliz como se vê no espelho? Mude! Mas mude por você, não pra agradar ninguém! Ouviu? Seja o que quiser, mas ame-se! Bom dia meus amores! Tem alguém tomando café aí também? Me conta o que ‘merendou’ hoje! Aqui no Ceará diz ‘merendou’ e aí, como você chama?“, questionou a loira.