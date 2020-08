Ex-BBB Patrícia Leitte surge de camisola e exibe pernões

Patrícia Leitte usou a quinta-feira de TBT para ostentar as poderosas curvas no Instagram. A ex-sister da edição número 18 do Big Brother Brasil apareceu de camisola preta e sentada à mesa de café da manhã.

Patrícia Leitte ainda aproveitou para legendar a imagem com uma reflexão sobre amar o próprio corpo. “Há quem não ame suas curvas. Eu amo as minhas e sou feliz me cuidando! Costumo dizer que o amor próprio é o único amor que jamais você irá se decepcionar, ele nunca será em vão! Não deixe que outras pessoas te coloquem pra baixo, você é maravilhoso ou maravilhosa assim como você é ou se torna! O que você faz com seu corpo é algo sé seu!“, escreveu.

“Não está feliz como se vê no espelho? Mude! Mas mude por você, não pra agradar ninguém! Ouviu? Seja o que quiser, mas ame-se! Bom dia meus amores! Tem alguém tomando café aí também? Me conta o que ‘merendou’ hoje! Aqui no Ceará diz ‘merendou’ e aí, como você chama?“, questinou a loira.

Nos comentários, os seguidores da ex-BBB elogiaram o clique. “Sou seu fã desde o BBB. Você tá mais que certa mesmo viu, seu corpo, suas regras, a vida é sua e quem dita as regras é você. Claro, há criticas que são horríveis, mas lembre que quem as faz é mais horrível ainda… Um abraço, fica bem e com Deus tá“, explanou uma fã.

“Admirável de ver e sentir a simplicidade de suas palavras, com a verdade, pureza e grandeza da riqueza de luz que transmite a sua alma“, encantou-se mais um. “Você é linda, porém na casa eu lhe via com outros olhos, por causas da suas atitudes se tornava feia“, revelou mais um.

Confira: