Ex-BBB Paula Sperling passa por cirurgia de redução das mamas

Paula Sperling, vencedora do BBB 2019, revelou em seu perfil no Instagram, na última quinta-feira (6), que se submeteu a uma cirurgia plástica. A famosa contou que passou por um processo de redução de mamas.

Na rede social, a ex-sister exibiu um registro no qual mostrava as suas pernas vestidas com meias de compressão, que normalmente costumam a ser utilizadas para cirurgia.

Depois, ela ainda promoveu uma enquete para questionar os seguidores sobre qual procedimento estético teria feito. “Vocês sabem qual cirurgia eu fiz? Se coloquei ou tirei peito? Enquete!“, disse, bem-humorada.

Não demorou muito para Paula revelar que, na verdade, tinha diminuído o tamanho. “Vocês estão acertando. Reduzi as peitolas (sic) um pouquinho“, contou.

No início deste ano, vale lembrar, Paula foi alvo de especulações sobre ter passado por uma cirurgia estética para, desta vez, aumentar o bumbum. Tudo começou, após ela surgir com uma versão da parte do corpo maior do que o normal em uma foto.

Logo, um perfil que aponta manipulações em fotos no Instagram ressaltou que a imagem dela sofreu alterações. De acordo com a análise, Paula acentuou a curva da cintura e aumentou o bumbum. “Linhas do chão estão tortas na parte das costas, dos glúteos e da barriga, aquela parte cinza“, explicou.

No perfil da ex-BBB, a diferença também foi notada pelos internautas. Inclusive, a própria amiga da loira Carol Peixinho comentou: “Bumbum tantan“.

“Que popô é esse? Que popô gigante“, escreveu uma internauta. Uma segunda brincou: “Eu com uma raba dessas andava só de bananeira“.

Confira: