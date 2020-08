Ex-BBB Rafa Kalimann posa completamente nua e envolvida em lençol

Rafa Kalimann chamou a atenção dos seus seguidores com a sua mais nova foto. Nesta quarta-feira (24), a ex-BBB mostrou um clique em que aparece completamente nua.

Para a foto, a famosa tirou toda a roupa e se cobriu apenas com um lençol, deixando boa parte do bumbum e toda a perna expostos. Além disso, a influenciadora surgiu Segurando uma flor e ao lado de um livro da autora Liane Moriarty.

A beleza de Rafa Kalimann foi destacada nos comentários. “Amo tanto Rafaella!”, escreveu uma das admiradoras dela. “Maravilhosa! Perfeita”, elogiou outra. “Então é assim que a gente é recebido no céu?”, afirmou um terceiro internauta.

Falando nela, neste domingo (23), a influenciadora posou com o cabelo curto em publicação do Instagram, mas anunciou na sequência que recolocou o mega hair.

“Com ou sem procedimentos, com ou sem um look específico, a gente tem que se gostar”, disparou a contratada da Globo, que, na última semana, se reencontrou com Manu Gavassi. As duas ficaram muito amigas durante o confinamento no BBB 20.

