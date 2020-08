Ex-BBB Renata Dávila acusa ex-marido de ameaçá-la de morte

A ex-BBB Renata Dávila revelou o drama que tem sofrido ao Domingo Espetacular, do último domingo (23). A modelo tem recebido ameaças do ex-marido Humberto Pentagna Guimarães.

Durante a entrevista, a ex-participante do reality show da Globo contou que chegou a gravar algumas brigas do casal nas quais disse que tentaria contra sua vida. “Eu tenho ódio de você! Quem me dá uma facada nas costas, vai ter só o meu desprezo, entendeu? Se não tiver a morte”, diz o homem no trecho da gravação divulgada.

A famosa afirmou que desde se separou do empresário, sua vida se transformou em um verdadeiro pesadelo. “Eu não ponho o pé na rua, de medo de ter alguém me seguindo. Eu não consigo dormir direito, com medo desse homem entrar na minha casa. Eu não tenho fome… Eu estou em pânico”, desabafou.

Sobre a relação, a ex-sister disse que dentre os seis anos, sendo três de casamento, viveu momentos tensos que não conseguia enxergar como abuso. “Pesei 47kg. Ninguém sabe disso, mas foi de tristeza, porque eu comecei a descobrir traições dele”, descreveu ela que também sofria agressões verbais.

“Eu sempre acreditei que era estresse de trabalho, criava essa justificava para mim, porque família está em primeiro lugar e a gente tem que lutar por ela”, justificou.

Renata também contou sobre um episódio no qual foi agredida fisicamente. “Ele já me empurrou, tampou a minha boca até eu ficar sem ar”, declarou afirmando que o ex-marido também atentou contra a sua sogra, de 60 anos.

Apesar de conseguir uma medida protetiva, baseada na lei Maria da Penha, Renata diz que a decisão não tem servido. “Ele conseguiu na Justiça uma autorização para entrar aqui quando bem entender. Ele retira móveis daqui. Ou seja, a lei não tem me protegido em nada”, disparou.

Renata Dávila se separou do empresário em dezembro. O divórcio corre na Justiça como litigioso, quando não há acordo entre as partes.