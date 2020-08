Ex-BBBs Felipe Prior, Flay e Guilherme vão atrás de Babu Santana e são criticados

Quatro meses após o fim do BBB 2020, Babu Santana reencontrou Felipe Prior, Flayslane e Guilherme Napolitano, seus ex-companheiros de confinamento, na madrugada desta quarta-feira (26). O momento compartilhado nas redes sociais, no entanto, sofreu críticas.

Os três ex-BBBs estão no Rio de Janeiro para a gravação de um programa para o YouTube e aproveitaram a oportunidade para visitar o ator da Globo.

“Só quero lembrar uma coisa pro bando de papagaio burro que tá comemorando Prior e Babu se reunindo”, disparou uma seguidora, que postou uma imagem com o número de casos e mortes vítimas da Covid-19 no Brasil.

“Mano???? Estou vendo uns videos do Prior aqui. Pqp, o cara esqueceu completamente do Dovid, está sem mascara fazendo aglomeração e não respeitando o distanciamento e ainda encontrou o Babu, que está no grupo de risco porque tem diabetes, que loucura”, detonou outra internauta.

Cabe lembrar que Felipe Prior e Babu Santana se tornaram grandes amigos durante a última edição do Big Brother Brasil. Inclusive, com a atitude de visitar o amigo, o empresário confirmou que não entrou para o elenco de A Fazenda 2020, que já confinou os participantes. Ele estava cotado para a temporada.

mano???? to vendo uns videos do prior aq, pqp o cara esqueceu completamente do covid, ta sem mascara fazendo aglomeração e não respeitando o distanciamento e ainda encontrou o babu que está no grupo de risco pq tem diabetes, que loucura — May 🌪️ (@nextgi_) August 26, 2020

Só quero lembrar uma coisa pro bando de papagaio burro que tá comemorando Prior e Babu se reunindo pic.twitter.com/PDQufp40qE — eme (@emilydefarias) August 26, 2020

Twitter quando a Rafa e Gisele se reuniram: 😍🥰😍❤️😍❤️😍🥰 LINDAS AMEI ❤️😍🥰❤️😍🥰 Twitter quando o Prior, Flay, Guilherme e Babu se reuniram: 😡🤬😠😡😤😤 qUe aBsUrDo eM pLeNa PaNdEmIa🤬😠😤😡😠🤬😤😡😠😡😡😡😡🤬🤬🤬🤬 PRIBU VIVE pic.twitter.com/j9sBwaeKl1 — e•g•o•i•s•t•a (@marcosteylor) August 26, 2020

2020 ainda tem salvação!! Prior e Babu juntos e shallow now! https://t.co/NbcF6rX95N — Gustavo Lima (@limagus) August 26, 2020