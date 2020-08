Ex-Chiquititas, Fernanda Souza desabafa após morte de Gésio Amadeu

Intérprete da protagonista Mili na primeira versão da novela infantil Chiquititas, Fernanda Souza publicou uma imagem ao lado de Gésio Amadeu e lamentou a morte do ator, que interpretou o chef Chico na trama produzida pelo SBT na década de 90.

No Instagram, a famosa compartilhou um clique abraçando o amigo junto com a colega Aretha Oliveira, quando o trio e mais o restante do elenco gravavam a história em Buenos Aires, na Argentina. “Vou lembrar para sempre do seu sorriso, do seu abraço amoroso e do seu cheirinho único! Te amo”, declarou.

“Toda força do mundo para a sua família e amigos”, completou. Nos comentários, nomes que estiveram no trabalho desabafaram. “Que tristeza”, escreveu Flávia Monteiro. “Ah, este abraço! Quanto amor e acolhimento ele nos brindou”, recordou Aretha. “Meus sentimentos”, escreveu a apresentadora Maisa Silva.

“Vai deixar saudade… Eterno Chico”, definiu uma fã. “Ah, minha infância… Que ele descanse em paz”, desejou mais uma. “Que triste. Que Deus conforte os corações”, pediu uma terceira. “Esse sorriso e a cara de humilde cheio de amor”, ressaltou outra.

Gésio Amadeu foi mais uma vítima da covid-19. Ele estava internado no hospital Santa Maggiore, em São Paulo, desde 8 de junho. A morte foi confirmada pelo filho do ator, Mario Amadeu, em seu Facebook

Confira: