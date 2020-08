Ex-coleguinha do Caldeirão chama sertanejo de “monstro” e desabafa

Mary Silvestre, ex-coleguinha do Caldeirão do Huck, voltou a detonar Guilherme, da dupla com Santiago. A modelo, que tem uma filha com o cantor, afirmou que ele só viu a menina uma vez.

Nos Stories do Instagram, Mary falou sobre os pais que abandonam os filhos, e aproveitou para mandar a real sobre o ex-affair. “Não tive nenhum um tipo de auxílio psicológico e financeiro, ligação perguntando se ela estava bem. Quem fez o enxoval da minha filha foi a minha mãe. Na última semana de gestação, ele havia me prometido um enxoval e não mandou nem me deu satisfação”, disparou a ex-coleguinha.

“A única vez que ele viu a minha filha foi no dia que ele veio registrá-la no cartório. Ele ficou com ela por cinco minutos e depois foi embora. Nunca mandou parabéns pelo aniversário e nunca quis saber de estar perto. Eu já tentei no início, mas depois do que ele me falou, do monstro que eu vi que ele era, eu desisti”, confessou Silvestre.

Atualmente, a loira, que trabalha como jornalista e apresentadora de TV, pode dar uma vida confortável para a filha: “Nunca precisei de ajuda financeira para mim. Graças a Deus, minha família me deu estrutura e meu trabalho vai muito bem“.

“Agora, uma coisa muito diferente é a pessoa se eximir das suas obrigações, fingir que não é com ela. Não preciso embarcar na fama de quem fez sucesso há 20 anos atrás. Desconheço uma falta de caráter nesse nível a quem tem esse ser humano. Ele não só falhou como pai ou marido. Falhou como ser humano. Se é que pode chamar isso de ser humano”, continuou.