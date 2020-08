Ex da mãe de Neymar, Tiago Ramos surpreende com atitude em rede social

Após uma série de polêmicas e críticas, Tiago Ramos resolveu sair do Instagram. No Stories da plataforma em que tinha mais de 700 mil seguidores, o ex-namorado da mãe de Neymar fez o anúncio.

“Irei desativar o Instagram. Foi e sempre será um enorme prazer ter dividido meus momentos com vocês“, escreveu o jovem modelo.

Para quem não sabe, Tiago ficou muito conhecido após assumir o namoro com a mãe do craque do PSG, Nadine Gonçalves. Apesar de terem passado pouco tempo juntos, o namoro, marcado por términos e voltas, foi cheio de tretas.

Sendo sempre muito criticado, já que várias histórias do seu passado foram sendo reveladas, Ramos chegou a fazer um desabafo no Instagram há um tempo.

“É difícil para mim o que está acontecendo, não era o que eu imaginava que ia acontecer. Foram lançadas todas as críticas sobre mim e eu tive que suportar“, declarou.

“Eu percebo que as pessoas continuam me martelando. Vocês têm noção o quanto isso prejudica a saúde da pessoa quando você a julga?“, disparou o modelo.